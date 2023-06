Gesellschaft

Jeder Fünfte in Deutschland lebt alleine. (Archivbild) (Eyeem / alinabuphoto)

Machten Einpersonenhaushalte 1950 noch knapp ein Fünftel (19 Prozent) aller 16,7 Millionen Haushalte in der Bundesrepublik aus, so hat sich ihr Anteil in gut sieben Jahrzehnten mehr als verdoppelt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. 2022 wohnte in knapp 41 Prozent der 40,9 Millionen Haushalte nur jeweils eine Person.

Auf die Bevölkerung bezogen, veröffentlichte die Behörde folgende Zahlen: Lebten 1950 lediglich gut 6 Prozent der Bundesbürger allein, so waren es im vergangenen Jahr bereits gut 20 Prozent.