Ein Mann sitzt mit FFP2-Maske in einer U-Bahn in Berlin. (Christoph Soeder/dpa)

In Sachsen muss demnach in Bussen und Bahnen ab dem 16. Januar keine FFP2-Maske mehr getragen werden. Gleiches gilt in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern ab dem 2. Februar sowie einen Tag später in Thüringen.

In Sachsen-Anhalt entfiel die Pflicht bereits Anfang Dezember, ebenso in Bayern und Schleswig-Holstein. Das Tragen von Schutzmasken wird aber allgemein empfohlen.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.