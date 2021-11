2G soll in immer mehr Bundesländern kommen. (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Nordrhein-Westfalen kündigte Zugangsbeschränkungen für Erwachsene im Freizeitbereich an. Ministerpräsident Wüst sagte, in besonders sensiblen Bereichen solle sogar 2G-plus gelten - also Tests auch für Geimpfte und Genesene. Dies betreffe etwa Karnevalssitzungen, erklärte der CDU-Politiker. In Thüringen beschloss das Kabinett von Ministerpräsident Ramelow - Die Linke - die Einführung von 2G-Regeln. Ausnahmen sind für Kinder, Jugendliche und Beschäftigte geplant. Im Grün-geführten Baden-Württemberg sollen bereits ab morgen nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zu Restaurants, Museen und den meisten öffentlichen Veranstaltungen haben. Hamburg verschärft ebenfalls die Corona-Maßnahmen. Man hoffe, dass sich die Lage damit stabil entwickele, sagte Bürgermeister Tschentscher von der SPD. In Sachsen, Berlin, Brandenburg und Bayern gelten bereits 2G-Regelungen. Sachsen erwägt die Ausweitung auf den Einzelhandel.

Die Stadt München sagte derweil den Christkindlmarkt ab. Die Städte Duisburg und Bonn planen auf ihren bereits eröffneten Weihnachtsmärkten eine Maskenpflicht anzuordnen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 17.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.