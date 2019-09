Die FDP fordert bundesweit einheitliche Standards für das Abitur, um die Unterschiede bei den Abschlussnoten zwischen den Bundesländern auszugleichen.

Die Zukunftsperspektiven von Schülerinnen und Schülern dürften nicht länger von ihrem Wohnort abhängen, sagte die stellvertretende FDP-Vorsitzende Suding der Nachrichtenagentur AFP. Sie reagierte damit auf neue Zahlen zum Notendurchschnitt der Abiturienten, von denen die "Rheinische Post" zuerst berichtete. Demnach unterscheiden sich die Abschlussnoten in den verschiedenen Bundesländer deutlich: Während in Thüringen vergangenes Jahr rund 38 Prozent eine Eins vor dem Komma stehen hatten, waren es in Schleswig-Holstein rund 17 Prozent. Bundesweit erreichen immer mehr Schülerinnen und Schüler in Deutschland ein Einser-Abitur. Der Anteil stieg in den vergangenen zehn Jahren von 20 auf rund 26 Prozent.