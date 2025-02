Derzeit bebt die Erde auf der griechischen Insel Santorini fast im Zehn-Minuten-Takt. (AP / Petros Giannakouris)

Das berichtete der Nachrichtensender ERTnews. Zugleich hieß es, aus Sorge vor Plünderungen kontrolliere die Polizei verstärkt in den Gassen. In der vergangenen Nacht hatte es weitere Erdstöße gegeben, teilweise im Minutentakt. Allein am Sonntag waren auf Santorini mehr als 200 Beben registriert worden.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.