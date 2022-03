Flüchtlinge, die Mariupol verlassen haben, steigen in der Stadt Bezymennoye aus einem Bus aus. (IMAGO / ITAR-TASS / Sergei Bobylev)

Die meisten brachten sich in Polen vor den Angriffen der russischen Armee in Sicherheit. Nach einer Schätzung von Bundesbehörden suchten bislang knapp 110.000 Menschen in Deutschland Zuflucht. Innerhalb der Ukraine selbst ist nach Angaben der UNO ebenfalls eine große Flüchtlingsbewegung erkennbar. Dort versuchen demnach etwa 1,8 Millionen Menschen, den Kämpfen im Land zu entkommen.

Derweil weitete die russische Armee eigenen Angaben zufolge ihre Angriffe aus. Das Verteidigungsministerium teilte in Moskau mit, man habe Luftwaffenstützpunkte im Westen der Ukraine "außer Gefecht gesetzt". Diese befinden sich nördlich und südlich der Stadt Lwiw unweit der polnischen Grenze, in die viele Ukrainer wegen der Kämpfe in anderen Landesteilten geflohen waren. Nach ukrainischer Darstellung wurden russische Einheiten an mehreren Orten bei ihrem Vormarsch gestoppt. Beide Informationen können nicht unabhängig überprüft werden.

Satellitenbilder zeigen, dass sich die russischen Streitkräfte nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew neu formieren und Artillerie in Stellung bringen. Großbritannien deutete dies als Vorbereitung eines möglichen Angriffs auf die Hauptstadt.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.