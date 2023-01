Außenhandel

Ein chinesisches Containerschiff im Hamburger Hafen (Archivbild) (dpa / imageBROKER / Justus de Cuveland )

Einerseits verliere die Volksrepublik als Zielort für Exporte an Bedeutung, heißt es in einer Auswertung der bundeseigenen Außenwirtschaftsagentur "Germany Trade and Invest". Andererseits nähmen die Einfuhren aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt rasant zu. Damit steige die Abhängigkeit von China, während zugleich das bilaterale Handelsbilanz-Defizit auf einen Negativrekord zusteuere.

Die Außenwirtschaftsagentur des Bundes ist dem Wirtschaftsministerium zugeordnet. Sie soll deutsche Firmen in anderen Ländern unterstützen sowie ausländische Unternehmen bei einer Ansiedlung hierzulande.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.