Aus Expertensicht ist der Antisemitismus tief in unserer Kultur verankert, in unserem Denken und damit in allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen zu Hause.

Wir fragen in der Länderzeit: Was tun gegen den wachsenden Antisemitismus?

Gesprächsgäste:

Marina Chernivsky , Leiterin des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Dervis Hisarci , Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus KIgA e.V.

Dr. Michael Blume, Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter des Landes Baden-Württemberg

Auch Ihre Meinungen und Erfahrungen sind gefragt: Rufen Sie kostenfrei an unter: 00 800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail an: laenderzeit@deutschlandfunk.de