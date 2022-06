Rechercheverband Correctiv

Trinkwasser - ein grundlegendes Lebensmittel. (Lukas Schulze / dpa)

Im untersuchten Zeitraum habe sich die Anzahl entsprechender Gerichtsverfahren in Bayern nahezu von 17 auf 33 verdoppelt, meldet Correctiv . Auch in Baden-Württemberg sei die Anzahl der Prozesse von sechs auf 13 gestiegen. Häufig standen sich in den Verfahren Kommunen und Behörden auf der einen und Unternehmen sowie Landwirte auf der anderen Seite gegenüber.

Insgesamt rund 350 Verfahren wertete der Rechercheverband aus. In den Ländern Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt klagten im Zeitraum 2000 bis 2021 ausschließlich Unternehmen, Landwirte oder Wasserverbände gegen Behörden. Neben der Menge des aus dem Boden entnommenen Wassers war häufig auch der von Industrieunternehmen gezahlte Wasserpreis Gegenstand der Auseinandersetzungen.

Alte Entnahmerechte für große Unternehmen

Große Unternehmen wie RWE oder der Chemiekonzern BASF verbrauchten beispielsweise soviel Wasser wie mehrere deutsche Großstädte zusammen und zahlten gleichzeitig oftmals sehr niedrige Wasserpreise. Die Entnahmerechte beruhten demnach häufig auf Genehmigungen, die vor mehreren Jahrzehnten erteilt wurden. "Selten berücksichtigen sie die Klimakrise", erklärte Correctiv. Für Privatkunden seien die Wasserpreise in diesem Jahr hingegen in vielen Regionen angestiegen.

Tesla verschärft Wasserproblem in Brandenburg

Eine politische Strategie zum Umgang mit einer zunehmenden Anzahl von Auseinandersetzungen um Trinkwasser sei indes nicht vorhanden, kritisierte der Rechercheverband. "Wasserknappheit ist in vielen Regionen schon jetzt Realität: In Niedersachsen fürchten Landwirtinnen und Landwirte um das Wasser für ihre Felder". Auch in Hamburg und Hessen gebe es entsprechende Auseinandersetzungen.

Seit Anfang Juni herrsche im Landkreis Böblingen (Baden-Württemberg) ein striktes Verbot, Wasser aus Flüssen und Bächen zu entnehmen. In Brandenburg deckele der Wasserverband Strausberg-Erkner den Wasserverbrauch von Privathaushalten. Die Fabrik des E-Auto-Herstellers Tesla verschärfe das Wasserproblem der Region. Zuziehende Bürgerinnen und Bürger dürften täglich pro Person nicht mehr als 105 Liter am Tag verbrauchen. Das sei deutlich weniger als der bisherige Durchschnitt von 175 Litern. Bei Verstößen drohten Bußgelder.

