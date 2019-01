Immer mehr kranke Bäume Wie sehr bedroht der Klimawandel den deutschen Wald?

Das vergangene Jahr war kein gutes für den deutschen Wald. Schon im Januar sorgte Orkantief "Friederike" für große Schäden im Baumbestand. Dann kamen die extreme Trockenperiode im Sommer und die Hitze. Der Zustand der Wälder sei miserabel, so die Botschaft aus mehreren Bundesländern. Was also ist zu tun?

Eine Sendung von Alfried Schmitz und Michael Roehl (Moderation)