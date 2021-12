Zahl der Rauschtrinker in Deutschland steigend (imago / Panthermedia)

Nach Daten der Kaufmännischen Krankenkasse KKH wurden 2020 bundesweit rund 34 Prozent mehr Versicherte unter anderem wegen eines akuten Rausches oder Abhängigkeit behandelt als vor zehn Jahren. Den größten Anstieg registriert die Krankenkasse mit rund 67 Prozent in Thüringen, das geringste Plus von fast 10 Prozent in Hamburg.

2020 haben einer Hochrechnung der KKH zufolge rund 1,3 Millionen Menschen in Deutschland einen exzessiven Alkoholkonsum an den Tag gelegt, rund doppelt so viele Männer wie Frauen.

