Immer weniger Studienanfänger in den MINT-Fächern (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren es im Studienjahr 2021 rund 307.000 Studierende im ersten Fachsemester. Das waren 6,5 Prozent weniger als 2020. Frauen entscheiden sich nach wie vor seltener für ein Studium von MINT-Fächern als Männer. Am höchsten war der Frauenanteil in Innenarchitektur, am niedrigsten in Stahlbau. Im Fach Informatik lag er bei 21,8 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.