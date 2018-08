Bundesaußenminister Maas hat dazu aufgerufen, die Erinnerung an die Gräueltaten der Nationalsozialisten für nachfolgende Generationen wach zu halten.

Für ihn sei Auschwitz die immerwährende Mahnung, für die unantastbare Würde des Menschen weltweit einzustehen - persönlich wie politisch, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Er besucht heute die KZ-Gedenkstätte Auschwitz. In dem Lager ermordeten die Nationalsozialisten mehr als eine Million Menschen, die meisten von ihnen waren Juden. Maas wird von Anwärtern für den diplomatischen und konsularischen Dienst begleitet und will mit polnischen und deutschen Jugendlichen sprechen. Anschließend trifft er den polnischen Außenminister Czaputowicz in einem Franziskanerkloster in der Nähe von Auschwitz.