Das Gesetz zur Mietenbegrenzung in Berlin verstößt nach Einschätzung des Bundesbauministeriums gegen das Grundgesetz.

Dem Land stehe es kompetenzrechtlich nicht zu, solche Gesetze zu erlassen, heißt es in einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Wanderwitz im Auftrag von Minister Seehofer, über den übereinstimmend mehrere Medien berichten. So sei die Mietpreisbegrenzung bereits durch den Bund umfassend und abschließend geregelt worden. Auch greife der Gesetzentwurf in die Eigentumsfreiheit der Wohnungseigentümer ein.



Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin will einen Mietendeckel einführen. Geplant ist, die Mieten für fünf Jahre einzufrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen je nach Alter und Ausstattung der Wohnung festzulegen. In bestimmten Fällen sollen sogar Mietsenkungen möglich sein.