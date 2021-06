Die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland steigen weiter.

Laut den Auswertungen des Statistischen Bundesamts zogen sie im ersten Quartal besonders deutlich bei Wohnungen in Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern an. Die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen erhöhten sich ebenso deutlich. Der Anstieg wird jeweils mit 11,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal beziffert. Der Häuserpreisindex insgesamt lag 9,4 Prozent über dem vom vergangenen Jahr. Das sei die höchste Steigerungsrate seit mehr als einer Dekade, hieß es.



In den Werten sind die Nebenkosten eines Immobilienkaufs nicht abgebildet. Sie waren zuletzt wegen der veränderten Verteilung der Maklerkosten rückläufig.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.