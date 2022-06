Eigentumswohnungen in Offenbach (imago / Norbert Neetz)

Das gelte insbesondere bei Neuverträgen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf eine Analyse des IW. Immobilienkäufer standen demnach gegenüber Mietern 2021 in allen Regionen besser da. Die Vorteile von Käufern schwinden allerdings mit dem Anstieg von Kreditzinsen - gerade in Städten. Selbstnutzer zahlten demnach in Deutschland 2021 im Schnitt 4 Euro 21 je Quadratmeter. Mieter mussten bei Neuvertragsmieten für vergleichbare Wohnungen 10 Euro 30 und bei Bestandsverträgen 7 Euro 4 hinlegen.

Für die Studie mit der Immobilienfirma Accentro wurden die Kosten von Selbstnutzern jenen von Mietern gegenüber gestellt. Auf Käufer entfielen Kaufpreis und Erwerbsnebenkosten wie Notar und Grunderwerbsteuer, die Belastung durch Kreditzinsen sowie entgangene Zinsen - denn Immobilienkäufer hätten das Geld ja auch anlegen können. Auch Kosten für Instandhaltungen und Wertverzehr wurden einberechnet sowie Wertsteigerungen. Auf der anderen Seite standen bei Mietern die Nettokaltmieten aus Neuverträgen oder Bestandsmieten.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.