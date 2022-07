Gasknappheit

Heizen oder lieber nicht? Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekosten nach oben getrieben. (IMAGO/serienlicht)

LEG-Vorstandschef Lackum sagte dem "Handelsblatt", der Bevölkerung müsse klargemacht werden, dass jetzt Verzicht angesagt sei. Und das werde ein Wärmeverzicht sein. Lackum forderte gesetzliche Regelungen, um die Heiztemperatur stärker absenken zu dürfen. Darüber müsse die Politik nun rasch entscheiden. Konkrete Zahlen nannte er nicht. Derzeit müssen Vermieter in der Heizperiode sicherstellen, dass in den Wohnungen zwischen 6 und 23 Uhr eine Mindesttemperatur von 20 bis 21 Grad Celsius erreicht werden kann.

Lackum geht nach eigenem Bekunden davon aus, dass auf die LEG-Mieterinnen und -mieter nächstes Jahr voraussichtlich eine Zahlung in Umfang von ein bis zwei Monatsmieten zusätzlich zukommt. Das Unternehmen besitzt nach eigenen Angaben 166.000 Wohneinheiten und ist damit einer der größten Immobilienkonzerne in Deutschland. Zuletzt hatte der Vonovia-Konzern angekündigt, in Wohnungen mit Gasheizung die Heiztemperatur in den Nachtstunden auf 17 Grad herunterzuregeln.

