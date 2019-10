Die Berliner SPD weist die Bestrebungen einer Mieterinitiative zurück, große Immobilienkonzerne zu enteignen.

Bei einem Landesparteitag stimmte die Mehrheit der Delegierten für einen Antrag, in dem das Mittel der Vergesellschaftung als "gegenwärtig nicht zielführend" bezeichnet wird. Damit wendet sich die SPD auch gegen ihre Koalitionspartner Linke und Grüne, die sich hinter das Anliegen der Initiative gestellt hatten.



Das Bündnis "Deutsche Wohnen & Co enteignen" will Immobilienunternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen vergesellschaften und strebt dazu ein Volksbegehren an.