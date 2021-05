Auf dem deutschen Immobilienmarkt soll es eine Groß-Fusion geben.

Die Konzerne Vonovia und Deutsche Wohnen einigten sich auf einen Zusammenschluss. Beide Unternehmen gaben am Abend eine entsprechende Grundsatzvereinbarung bekannt. Demnach soll es ein freiwilliges Übernahmeangebot der Vonovia an die Aktionäre der Deutsche Wohnen geben bei 53,03 Euro pro Aktie. Der angebotene Kaufpreis beträgt damit knapp 19 Milliarden Euro. Sollten die Kartellbehörden zustimmen, entstünde Europas größter Konzern für Wohnimmobilien. Vonovia hatte in den vergangenen Jahren bereits zweimal vergeblich versucht, die Deutsche Wohnen zu übernehmen.

Diese Nachricht wurde am 25.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.