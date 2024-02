Nach Evergrande-Abwicklung

Der chinesische Konzern "Country Garden" baute zahlreiche Wohnungen - hier der Blick auf ein Projekt in der chinesischen Hauptstadt Peking im August 2023. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ichiro Ohara)

Der betroffene Konzern Country Garden teilte mit, ein Gläubiger habe an einem Gericht in Hongkong einen entsprechenden Antrag gestellt. Es gehe um einen nicht gezahlten Kredit in Höhe von 205 Millionen US-Dollar. Country Garden erklärte, dass der Schritt keine Auswirkungen auf den Betrieb haben werde. Man arbeite weiter an einer Umstrukturierung der Auslandsschulden. Das Unternehmen gilt als größter privater Immobilienentwickler in China.

Erst Ende Januar war die Abwicklung des Konzerns Evergrande gerichtlich angeordnet worden. Evergrande ist der weltweit am höchsten verschuldete Bauträger - mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.