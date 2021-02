Berlins Justizsenator Behrendt hält grundlegende Eingriffe des Staates in den Immobilienmarkt für nötig.

Der deutsche Immobilienmarkt sei ein Paradies für Geldwäscher, sagte der Grünen-Politiker dem "Tagesspiegel" in Berlin. Hier würden in großem Stil Steuern hinterzogen und rechtliche Schlupflöcher zur Steuervermeidung ausgenutzt. Dies müsse der Bundesgesetzgeber schnellstmöglich unterbinden, so Behrendt.



Problematisch sind nach Einschätzung des Justizsenators vor allem sogenannte Share Deals, bei denen eine Immobilie nicht direkt verkauft, sondern in eine Gesellschaft eingebracht wird. Anders als bei jedem Eigenheim fällt bei solchen Deals keine Grunderwerbsteuer an.

