Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen soll über Jahre hinweg sensible Daten seiner Mieterinnen und Mieter rechtswidrig aufbewahrt haben.

Die Berliner Datenschutzbehörde verhängte deshalb eine Strafe in Höhe von 14,5 Millionen Euro. Zur Begründung hieß es, man habe bei zwei Prüfungen bemerkt, dass Daten zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen von Mietern archiviert wurden, obwohl dies nach der Datenschutz-Grundverordnung nicht erlaubt sei. Es handele sich zum Beispiel um Arbeitsverträge, Kontoauszüge und Krankenversicherungsdaten. Wie der "Spiegel" berichtet, sind die Informationen zudem "völlig unzureichend" gesichert gewesen.



Die Deutsche Wohnen will gerichtlich gegen den Bußgeldbescheid vorgehen und betonte, keinerlei Daten von Mietern seien an unternehmensfremde Dritte gelangt. Die Deutsche Wohnen ist mit rund 115.000 Wohnungen der größte Immobilienvermieter in Berlin.