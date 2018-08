In Neuseeland dürfen Ausländer künftig keine Häuser mehr kaufen.

Das Parlament in Wellington verabschiedete eine entsprechende Gesetzesinitiative von Premierministerin Ardern. Ziel ist es, Einheimischen den Kauf von Wohneigentum zu erleichtern. Die Regelung betrifft nur bestehende Häuser. Der Kauf von Land und der Bau neuer Häuser ist Ausländern weiterhin erlaubt. Für Australier gibt es Ausnahmen.



In dem Pazifik-Staat sind die Immobilienpreise in den vergangenen zehn Jahren um die Hälfte gestiegen.