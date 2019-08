Immobilienverrentung Wohnrecht behalten beim Hausverkauf

Die eigene Immobilie verkaufen und trotzdem darin wohnen bleiben: Was beim Überschreiben des Hauses an die eigenen Kinder per Nießbrauchsrecht üblich ist, kann auch durch eine Immobilienverrentung ermöglicht werden. Verkäufer können so schnell an Geld kommen. Doch der Knackpunkt liegt im Detail.

Von Susanne Lettenbauer