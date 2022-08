Der US-Immunologe Fauci hört als Regierungsberater auf. (dpa / Jim Lo Scalzo / Pool Photo via AP / File)

Er kündigte in Washington an, im Dezember als Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten abzutreten. Diesen Posten hatte Fauci 38 Jahre inne, er arbeitete unter sieben US-Präsidenten. In der Corona-Krise gelangte der Immunologe auch über die USA hinaus zu Bekanntheit. Fauci teilte mit, er wolle nicht in den Ruhestand treten, sondern sich anderen Aufgaben widmen. Biden würdigte den 81-Jährigen als öffentlichen Bediensteten, der mitgeholfen habe, das Land durch einige der gefährlichsten und schwierigsten Gesundheitskrisen zu steuern.

