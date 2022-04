Corona-Pandemie

Immunologe Watzl sieht Ende der Isolationspflicht kritisch. (dpa/picture alliance/Chromorange/Michael Bihlmayer)

Der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie sagte der Deutschen Presse-Agentur, statt wie erhofft Personalausfälle zu vermeiden, kämen dann vermehrt infizierte Personen zur Arbeit und steckten andere an. Bei vielen Menschen komme zudem die Nachricht an, dass man trotz einer Infektion weiter am öffentlichen Leben teilnehmen könne. Dass es immer noch 'dringend empfohlen' sei, sich zu isolieren, werde in der Kommunikation wohl untergehen.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich gestern darauf geeinigt, dass sich Corona-Infizierte vom 1. Mai an nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben müssen. Das gilt allerdings nicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen und in der Pflege.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.