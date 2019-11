Seit einer Woche laufen die öffentlichen Anhörungen im Repräsentantenhaus zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump. Heute wurde einer der zentralen Zeugen befragt: der EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland. Er bestätigte, dass Trump Militärhilfe für die Ukraine von Ermittlungen gegen seinen politischen Rivalen Biden abhängig gemacht hat.

Sondland sagte, es sei Druck auf die ukrainische Regierung ausgeübt worden, damit diese Ermittlungen in die Wege leite, die Trumps Rivalen Biden hätten schaden können. Biden gilt als einer der aussichtsreichen Kandidaten bei den Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020. Er sei im Sommer zu dem Schluss gelangt, führte Sondland aus, dass die Auszahlung von Militärhilfe nicht erfolgen würde, solange sich die Ukraine nicht in einer öffentlichen Erklärung zu solchen Ermittlungen unter anderem gegen die Gasfirma Burisma verpflichtete. Für Burisma war Bidens Sohn früher tätig. Sondland betonte, allerdings habe Trump ihm dies nie direkt gesagt. Auch ein Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj im Weißen Haus sei davon abhängig gemacht worden, so Sondland. All dies sei mit Wissen von Vize-Präsident Pence und Außenminister Pompeo geschehen.



Der demokratische Abgeordnete und Ausschussvorsitzende Schiff erklärte, Sondlands Aussage zeige, dass Trump seine persönlichen und politischen Interessen über diejenigen der Vereinigten Staaten gestellt habe. Die Demokraten wollen dem Prädidenten Amtsmissbrauch nachweisen.

Erster Zeuge, mit dem Trump direkt kommunizierte

Sondland ist der erste Zeuge in der Untersuchung, der direkt mit US-Präsident Trump kommunizierte. Die Beiden sollen laut Zeugenaussagen mehrfach zwischen Mitte Juli und Mitte September miteinander gesprochen. Ende Juli fand das Telefonat statt, in dem Trump den ukrainischen Präsidenten Selenskyj unter Druck gesetzt haben soll, Ermittlungen gegen den demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter aufzunehmen.



Die Demokraten wollen herausfinden, ob Trump seine Macht als Präsident in der sogenannten Ukraine-Affäre für persönliche Zwecke missbrauchte. Hunter Biden saß früher im Aufsichtsrat des ukrainischen Gas-Unternehmens Burisma. Trump soll Selenskyj damit gedroht haben, der Ukraine fast 400 Millionen Dollar militärische Hilfsgelder zu streichen, wenn dieser keine Untersuchungen gegen Burisma und Biden veranlasse.

Sondland direkt an Ukraine-Affäre beteiligt

Sondland war einer der sogenannten "drei Amigos", die die Trump-Administration benutzte, um auf inoffiziellen Wegen Einfluss auf die ukrainische Regierung zu nehmen. Erst gab Sondland an, sich nicht erinnern zu können. Inzwischen räumte er aber ein Gespräch mit einem Berater des ukrainischen Präsidenten ein. Er habe Selenskyis Mitarbeiter gesagt, die Hilfsgelder würden erst nach der Einleitung einer Untersuchung gegen Bidens Sohn weiter ausgezahlt.



Im Wahlkampf hatte Sondland Trumps Kampagne eine Million Dollar gespendet. Nach dessen Amtsantritt wurde der Unternehmer zum EU-Botschafter ernannt.



Erwartet wird, dass die Abgeordneten vor allem auf ein Telefonat zwischen Sondland und Trump abstellen werden, das am 26. Juli stattgefunden haben soll. Laut einem Zeugen hat Sondland darin Trump versichert, die Ukraine würde einer Untersuchung der Bidens zustimmen. Das Telefonat fand am Tag nach Trumps Telefonat mit Selenskyi statt, das im Zentrum der Untersuchung steht.

Zeugen des Telefonats belasten Trump

Gestern hatten zwei Zeugen bei den Impeachment-Anhörungen ausgesagt, die das Telefonat der Präsidenten mitangehört hatten. Alexander Vindman, Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates, sagte vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses: "Es war unangebracht, es war unangemessen vom Präsidenten, eine Untersuchung eines politischen Gegners zu erbitten, einzufordern."



Auch die Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Pence, Jennifer Williams, betonte, das Telefonat sei "ungewöhnlich" gewesen. Grund sei, dass das Gespräch eine "anscheinend innenpolitische Angelegenheit" beinhaltet hatte. In ihrer nichtöffentlichen Aussage zuvor hatte sie sich noch deutlicher geäußert und das Gespräch als "unangemessen" bezeichnet.



In der vergangenen Woche hatte die frühere US-Botschafterin in der Ukraine, Yovanovitch, ausgesagt, gegen sie sei eine Desinformations-Kampagne im Außenministerium geführt worden, die ihre Entlassung zur Folge gehabt habe. Gegen die Angriffe, die von Trumps Anwalt Giuliani gekommen seien, habe sie keiner der ranghohen Mitarbeiter im Ministerium in Schutz genommen. Yovanovitch erklärte, von einer Äußerung des Präsidenten, sie werde - so wörtlich - bald einige Dinge durchmachen, habe sie sich bedroht gefühlt.