Nach dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus. Die Republikaner sehen ihn vollständig rehabilitiert. Die Demokraten hingegen beklagen einen unfairen Prozess.

Das Weiße Haus begrüßte die Entscheidung des Senats als "vollständige Entlastung" für den Präsidenten. Vielmehr sei das Verhalten der oppositionellen Demokraten in dem Impeachment-Prozess beschämend gewesen und habe darauf abgezielt, die Ergebnisse der Wahl von 2016 zu kippen und in die in diesem Jahr anstehende Wahl einzugreifen. Vertreter der Demokraten bekräftigten ihrerseits den Vorwurf, Trumps Freispruch sei ohne Wert, da der Senat nicht die für einen fairen Prozess nötigen weiteren Zeugen und Beweise zugelassen habe. Der Präsident bleibe eine Gefahr für die amerikanische Demokratie.



Am späten Abend hatten die Republikaner Trump mit ihrer Mehrheit in der Kongresskammer in den Anklagepunkten in der Ukraine-Affäre freigesprochen. Ihm war vorgeworfen worden, die den ukrainischen Präsidenten Selenskyj zu Ermittlungen gegen seinen demokratischen Rivalen Biden gedrängt zu haben.