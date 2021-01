Eine Abstimmung im US-Senat über eine Amtsenthebung von Präsident Trump wird offenbar nicht mehr in dieser Woche stattfinden.

Ein Sprecher des republikanischen Mehrheitsführers McConnell bestätigte einen Bericht der "Washington Post", wonach die Kongresskammer nicht zu einer außerordentlichen Sitzung zusammengerufen wird. Die nächste reguläre Sitzung soll am Dienstag stattfinden, einen Tag vor dem Ende von Trumps Amtszeit. Beim Senat liegt letztlich die Entscheidung über eine Amtsenthebung. Nötig ist dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit.



In der anderen Parlamentskammer, dem Repräsentantenhaus, soll noch heute über die Einleitung des Verfahrens entschieden werden. Die Vorsitzende der Kammer, Pelosi, bezeichnete Trump in der Debatte als eine Gefahr für die Vereinigten Staaten. Er habe inländische Terroristen angestachelt. Die Angreifer auf das Kapitol in der vergangenen Woche seien nicht aus dem Nichts gekommen.



Der republikanische Abgeordnete Jordan verlas eine Erklärung Trumps, in der er seine Anhänger zum Verzicht auf Gewalt aufruft.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.