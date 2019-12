Der russische Präsident Putin hält die Vorwürfe im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Trump für "erfunden".

Putin sagte auf seiner Jahrespressekonferenz in Moskau, die Anklagen des Repräsentantenhauses seien weit hergeholt und würden im Senat abgelehnt. Letztlich sei der Sachverhalt die Fortsetzung eines internen politischen Machtkampfes.



Das Repräsentantenhaus hatte mit der Mehrheit der Demokratischen Partei für das Impeachment gestimmt - also für die Eröffnung eines Amtsenthebungsverfahrens. Die Demokraten werfen Trump Machtmissbrauch und die Behinderung der Ermittlungen im Kongress vor.



Die Republikaner stimmten geschlossen mit Nein. Sie haben in der zweiten Kammer, dem Senat, die Mehrheit. Dort wird der eigentliche Prozess der Amtsenthebung geführt. Die Entscheidung müsste mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit fallen. Dafür müssten neben sämtlichen Senatoren der Demokraten auch mindestens 20 Republikaner gegen Trump stimmen. Das gilt als so gut wie ausgeschlossen.