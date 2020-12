Bundestagspräsident Schäuble rechnet noch mit Änderungen an der Reihenfolge, in der die Bevölkerung in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden soll.

Der CDU-Politiker sagte der "Welt am Sonntag", die Empfehlungen der Experten würden sicher noch "verfeinert". Er persönlich würde die Menschen, die mit Infizierten arbeiten müssten oder mit Alten und Kranken zu tun hätten, an erster Stelle priorisieren. Diese hätten ein extrem hohes Risiko, sich zu infizieren. Und wenn zu viele Ärzte und Pflegekräfte ausfielen, stehe man vor einem riesigen Problem. In ihrem ersten Entwurf empfiehlt die Ständige Impfkommission, zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe zu impfen wie etwa Bewohner von Pflegeheimen. Aufgeführt werden außerdem Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben.



Zuletzt hatte etwa die Deutsche Polizeigewerkschaft eine höhere Priorisierung von Polizeikräften gefordert, da diese bei Einsätzen ständig einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt seien.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.