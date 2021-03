Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Buyx, plädiert dafür, bei den Corona-Schutzimpfungen die vereinbarte Reihenfolge grundsätzlich einzuhalten.

Gerade jetzt in der dritten Welle sei es wichtig, dass diejenigen geschützt würden, die am meisten gefährdet seien, schwer zu erkranken oder zu sterben, sagte Buyx im ARD-Fernsehen. Allerdings dürfe die Priorisierung bei den steigenden Impfstoffmengen kein Knebel sein. Insbesondere nach dem geplanten Impfstart in den Praxen müsse den Ärztinnen und Ärzten ein Ermessensspielraum gegeben werden. Sie könnten ein bisschen pragmatischer und ein bisschen flexibler sein, damit man

mit dem Impfen ordentlich vorankomme, so Buyx.

