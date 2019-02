Auf den Philippinen sind durch einen großflächigen Ausbruch der Masern bislang 22 Menschen gestorben.

Nach Angaben der Behörden wurden seit Beginn des Jahres allein in der Hauptstadt Manila über 440 Masern-Fälle gemeldet. Die Krankheit grassiere jedoch auch in anderen Provinzen.



Die Regierung führt die aktuelle Masernwelle auf einen Impfskandal aus dem Jahr 2017 zurück. Damals hatte es im Zusammenhang mit einem Präparat gegen Dengue-Fieber mehrere Todesfälle gegeben. Seitdem lassen viele Eltern ihre Kinder generell nicht mehr impfen, auch nicht gegen Masern.



Masern sind extrem ansteckend. Die Viren werden durch Tröpfchen-Infektion über die Luft übertragen. Etwa beim Sprechen, Husten oder Niesen. Nach Angaben der WHO starben 2017 weltweit etwa 110.000 Menschen an den Masern. Die Opfer sind vor allem Kinder. Ursprünglich sollten die Masern bis 2020 ausgerottet werden.