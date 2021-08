Nach dem Willen mancher Politikerinnen und Politiker, aber auch des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, sollten auch Kinder und Jugendliche gegen Corona geimpft werden. Dabei hat eine Ansteckung mit dem Virus für sie kaum ernsthafte gesundheitliche Folgen. Oder doch?

Wie das Robert Koch-Institut (RKI) in einem Infoblatt mitteilt, verlaufen Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bei 12- bis 17-Jährigen überwiegend mild bis moderat, oft sogar ohne jegliche Symptome. Nur ein Prozent der Kinder und Jugendlichen, die an Covid-19 erkranken, muss demnach ins Krankenhaus. Etwa 0,001 Prozent verstirbt - das ist ein Fall von 100.000.



Nach Angaben des RKI gehören zu den Symptomen einer Infektion bei jüngeren Patientinnen und Patienten unter anderem Fieber, Husten, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit und Magen-Darm-Beschwerden. Die Kinder erholen sich davon meist rasch und folgenlos. Das Risiko eines schweren Verlaufs besteht vor allem bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen, darunter Adipositas, bestimmte Immundefekte, schwere Herzinsuffizienz, chronische Lungenerkrankungen und Trisomie 21. Vor diesem Hintergrund empfiehlt denn auch die Ständige Impfkommission eine Impfung für Kinder und Jugendlichen mit Vorerkrankungen.

Wie häufig sind schwere Fälle?

Im Juli 2021 wurden der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) zufolge bundesweit lediglich fünf Krankenhauseinweisungen von Kindern und Jugendlichen gemeldet. Alle befanden sich auf einer Normalstation, mussten also nicht intensivmedizinisch behandelt werden. Den bisherigen Höchststand hatte diese Zahl im Dezember 2020 erreicht. In diesem Monat gab es 77 Einweisungen, davon 15 Aufnahmen auf einer Intensivstation.



In sehr seltenen Fällen sterben auch Kinder und Jugendliche an oder mit dem Corona-Virus. Seit Beginn der Pandemie gab es laut RKI (wöchentlicher Lagebericht vom 29.7.2021) 23 validierte Covid-19-Todesfälle bei Unter 20-Jährigen. Umfassende Angaben gibt es zu 16 Fällen, zu allen davon waren Vorerkrankungen bekannt.

Ist die Delta-Variante ein "Gamechanger"?

Kinder- und Jugendärzte beobachten derzeit, dass sich an der geringen Zahl schwerer Verläufe auch durch die Dominanz der Delta-Variante nichts Wesentliches geändert hat. Der Mediziner Jakob Armann vom Universitätsklinikum der Technischen Universität Dresden sagte dem Berliner "Tagesspiegel", es gebe zwar mehr Ansteckungen als bei der zuvor dominierenden Alpha-Variante. Es lägen aber weder national noch international Daten vor, wonach Delta bei Kindern und Jugendlichen zu schwereren Krankheitsverläufen führe. Bei Armann laufen die Daten zusammen, die die DPGI bundesweit über Covid-19-Fälle bei Mädchen und Jungen sammelt.

Was ist mit PIMS und Long Covid?

Um die möglichen Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus für Kinder und Jugendliche einschätzen zu können, müssen auch mögliche Spätfolgen betrachtet werden. Hier sprechen Ärztinnen und Ärzte vom Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS).



Untersuchungen zufolge wird etwa eines von 1.000 Kindern vier bis sechs Wochen nach einer Ansteckung plötzlich wieder krank. Die Symptome können heftiger sein als während der Infektion. Berichtet wird unter anderem von Problemen mit Herz, Lunge oder Darm sowie Blutgerinnung. Auch dieses Multiorgan-Entzündungssyndrom beruhigt sich meist innerhalb von etwa zehn Tagen. Allerdings muss gut die Hälfte der PIMS-Patientinnen und Patienten zumindest zweitweise intensivmedizinisch behandelt werden.



Für Aufsehen sorgte im April eine in der Fachzeitschrift "Acta Paediatrica" veröffentlichte Studie des Kinderarztes Danilo Buonsenso von der Uniklinik Rom. Er hatte mit seinen Kollegen zwischen März und November 2020 129 an Covid-19 erkrankte Kinder im Alter von sechs bis 16 Jahren zu Post-Covid-Folgen befragt. Mehr als ein Drittel berichtete noch nach vier Monaten über zwei, ein weiteres Viertel über drei oder mehr Symptome.



Auch in England gab es Statistiken, die darauf hindeuteten, dass so etwas wie Long Covid bei Kindern gar nicht so selten ist. Rund zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahren erlebten demzufolge fünf Wochen nach der Diagnose noch mindestens ein Symptom, wie das Magazin "Nature" berichtete.

Syptome durch Pandemie-Maßnahmen?

Jakob Armann und sein Team aus Dresden kommen indes zu dem Schluss, dass neben dem Virus auch die Pandemie-Maßnahmen wie geschlossene Schulen und Freizeiteinrichtungen oder Kontaktbeschränkungen verantwortlich sein könnten.



Auch "Nature" weist im oben erwähnten Bericht darauf hin, dass es kaum klare Diagnosekriterien für Long Covid bei Kindern und Jugendlichen gebe. Es sei in vielen Fällen unklar, ob die beschriebenen Symptome wirklich durch das Virus ausgelöst wurden.



Alles in allem sind jedoch bei der Bewertung der Langzeitfolgen noch viele Fragen offen, auch weil es die Erkrankung Covid-19 schlicht noch nicht lange gibt.

