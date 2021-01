Mehr Freizügigkeit durch einen Corona-Impfnachweis? Darüber wird gerade in Deutschland heftig gestritten. Doch die Reisefreiheit ist vor allem ein europäisches Thema. Wie sieht es also mit dem Impfpass auf EU-Ebene aus – und wie läuft es weltweit?

Für die griechische Regierung ist der Fall klar: Alle gegen Covid-19 geimpften EU-Bürgerinnen und Bürger sollen einen in der gesamten Union gültigen Impfpass erhalten. In diesem Sinne hat sich Premier Kyriakos Mitsotakis an die EU-Kommission gewandt. Für Mitsotakis sollte ein solches Impf-Zertifikat dann von allen EU-Staaten akzeptiert werden und die Einreise möglich machen.

Impfpass soll Tourismus wiederbeleben

Die Interessenlage Griechenlands ist leicht zu verstehen: Der Tourismus ist dort ein wichtiger Wirtschaftszweig. In den ersten neun Monaten des Jahres 2020 hat Griechenland nach Angaben des Tourismus-Instituts Insete etwa fünf Millionen internationale Flugankünfte verzeichnet. Ein Jahr zuvor waren es noch knapp 19 Millionen. Griechenland steht mit der Abhängigkeit vom Tourismus nicht alleine. Auch in Spanien, Portugal, Italien und in anderen Ländern kann man sich den Ausfall einer weiteren Urlaubssaison eigentlich nicht leisten.



Das gilt im Grunde auch für Frankreich. Doch die Regierung in Paris lehnt die Debatte derzeit ab. Man sei extrem zurückhaltend, sagte Europaminister Beaune dem Sender "France Info". Es sei viel zu früh, über ein Dokument zu sprechen, mit dem Reisen in Europa ermöglicht werden könne.

Mehr Verständnis für die griechische Position hat dagegen der CSU-Politiker und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei, Weber. Seine Forderung lautet: "Wenn die Menschen geimpft sind, müssen sie mit einem entsprechenden Papier in der EU reisen können."

Ratspräsident Michel hält Reiseerleichterungen für möglich

Die Interessen aller Mitgliedsstaaten zusammenzuhalten, das ist die Aufgabe von EU-Ratspräsident Michel. Er schließt nicht aus, dass es in Europa ein Impfzeugnis geben wird, mit dem nur Corona-Geimpfte reisen könnten, sagte Michel im niederländischen Fernsehen. Aber auch er warnte im niederländischen Fernsehen vor übereilten Schritten. Der Ratspräsident betonte, die Staats- und Regierungschefs der EU würden sich in dieser Woche mit dem Thema beschäftigen.



Kommissionspräsidentin von der Leyen, selbst ausgebildete Ärztin, erklärte, die Ausstellung eines Corona-Impfzeugnisses sei ein medizinisches Muss. Allerdings sei es eine politische und juristische Entscheidung, ob mit dem Impfzeugnis Vorteile für die Träger einhergingen, sagte von der Leyen vor kurzem in Lissabon.

Beobachter rechnen nicht mit einer schnellen Entscheidung

Diese politischen und juristischen Fragen werden auf europäischer Ebene ähnlich diskutiert wie in Deutschland. Dazu gehört die Überlegung, ob die Reisefreiheit nicht doch eine Art Impfpflicht durch die Hintertür wäre. Außerdem dürfte es keine Entscheidung geben, bis der Impfstoff umfassend verfügbar ist.



Die wichtigste Bedingung ist wohl, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sein können, so wie es etwa bei der Masern-Vorsorge ist. Das aber können Wissenschaft und Pharmafirmen derzeit für die Corona-Impfung noch nicht beurteilen. Für den Deutschlandfunk- Korrespondenten in Brüssel, Peter Kapern, steht in jedem Fall fest: "Ein Impfpass wird ein europäischer sein oder gar keiner."

Microsoft und Partner arbeiten an globalem Impfpass

In den USA hat ein Verbund von Technologiefirmen und Gesundheitsorganisationen einen digitalen Impfnachweis angekündigt. Hinter der "Vaccination Credential Initiative", kurz VCI, stehen Microsoft und Oracle, aber auch die Mayo Clinic. Ziel ist nicht nur Reisefreiheit, sondern auch eine Rückkehr Geimpfter in Schulen und an den Arbeitsplatz sowie die Öffnung von Theatern und Kinos. VCI arbeitet nach eigener Darstellung an einem Nachweis, der strenge Datenschutzauflagen erfüllt. Menschen ohne Smartphone sollen einen QR-Code ausdrucken können. Die Initiative sucht die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und will ihr Angebot international zugänglich machen. Unklar ist bislang, wann VCI seine Lösung der Öffentlichkeit vorstellen wird.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.