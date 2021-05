Bund und Länder wollen heute eine Zwischenbilanz der Impfungen gegen das Coronavirus ziehen.

Gesundheitsminister Spahn sagte vor dem Treffen, die Kampagne habe an Geschwindigkeit gewonnen. Es gehe jetzt noch um Wochen, nicht um Monate, bis man allen ein Angebot machen könne. Der CDU-Politiker sprach sich zudem für niedrigschwellige Angebote etwa vor Supermärkten und in Kirchen oder Moscheen aus. Aus den Ländern kam vor dem Treffen die Forderung nach einer gemeinsamen Linie bei der Impfung von Kindern und Jugendlichen. So meinte etwa die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig - SPD - , für Eltern müsse es Klarheit und Sicherheit geben. Durch die jüngsten Äußerungen der Ständigen Impfkommission sei viel Verunsicherung entstanden, sagte sie im Deutschlandfunk. Vertreter der Kommission hatten erklärt, man wisse noch zu wenig über Nebenwirkungen bei Kindern. Daher sei noch nicht absehbar, ob es eine Impfempfehlung geben werde. Die Vorsitzende des Ethikrats, Buyx, sagte dazu im Sender RTL, wichtig sei zunächst ein Angebot für besonders gefährdete Menschen. Danach sollte man aber den Blick auf die junge Generation legen. Die Bundesregierung strebt ein Impfangebot für Kinder und Jugendliche bis Ende August an. Die Ständige Impfkommission könnte nach Einschätzung ihres Mitglieds Terhardt in anderhalb Wochen eine Empfehlung abgeben.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.