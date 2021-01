Kanzleramtschef Braun rechnet bis Ende März mit etwa 20 Millionen Corona-Impfdosen für Deutschland.

Beim sogenannten Impfgipfel am kommenden Montag stehe die Frage im Mittelpunkt, wie Präparate künftig schneller beschafft werden könnten, betonte Braun. Es sei ermutigend, dass Unternehmen, die selbst noch nicht so weit in der Impfstoffentwicklung seien, ihre Produktionsanlagen zur Verfügung stellten. An dem Gespräch sollen neben Bund und Ländern Vertreter von Impfstoffherstellern und der EU-Kommission teilnehmen. Der Impfgipfel ist eine Reaktion auf den stockenden Start der Immunisierungskampagne in Deutschland.



Regierungssprecher Seibert erklärte, bei dem Treffen sei nicht mit konkreten Beschlüssen zu rechnen. Ziel sei es, eine gemeinsame Informationsbasis zu schaffen.

