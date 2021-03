Angela Merkel hat nach dem Impfgipfel die neue deutsche Flexibilität ausgerufen: Gründlichkeit sei wichtig, aber es gehe eben jetzt um eines: "Impfen, Impfen, Impfen".

Das klingt erstmal gut, klingt nach: Es geht voran. Doch weiterhin kollidieren solche politischen Aufbruchsbotschaften mit der Realität. Und die lautet: Der Impfstoff-Zufluss steigt nur langsam. Gut fünfeinhalb der 15 Millionen für April erwarteten Dosen erreichen Deutschland erst in der Woche, in der bereits der Mai beginnt.

20 wöchentliche Impfdosen pro Praxis

Entsprechend langsam steigen die Hausärzte nach Ostern zunächst in die Impfungen ein: 20 wöchentliche Impfdosen pro Praxis, das ist zunächst nicht viel. Und es hätte mehr sein können: Die Länder aber haben für ihre Impfzentren eine wöchentliche Grundversorgung mit zweieinviertel Millionen Dosen durchgesetzt. Das ist komfortabel, viele Landesgesundheitsminister hätten sich sogar deutlich mehr vorstellen können.

Womit wir beim Grundproblem wären: Denn Flexibilität klingt gut, trifft dann aber auf politische Interessen. Die Impfzentren sind für die Länder Prestigeprojekte, die mangels Impfstoff bislang nicht so richtig zur Geltung kamen. Ein früher Schwenk zum Hausarzt-Modell hätte die Frage aufgeworfen: Und warum wurden die ganzen Zentren überhaupt aufgebaut? Der Bund hat sich beim Impfgipfel nun zum Impfzentren-Modell bekannt, will es bis Ende September weiterfinanzieren.

Überlastung der Praxisbetriebe

Aber auch das hausärztliche Alternativmodell, das die Kassenärztliche Bundesvereinigung vorgelegt hat, rechnet sich die Welt schön: 50.000 niedergelassene Ärzte könnten sofort 20 Impfungen durchführen – pro Tag wohlgemerkt. Macht fünf Millionen Impfungen – pro Woche. Impfzentren? Überflüssig.

Mal abgesehen davon, dass dafür natürlich im Moment der Impfstoff fehlt: Nicht alle Arztpraxen bieten die entsprechenden Bedingungen. Denn 20 tägliche Impfungen neben dem Regelbetrieb zu organisieren, dabei für Abstand, Beratung und 15-minütige Ruhezeit zu sorgen, ist unter Corona-Bedingungen keine Selbstverständlichkeit. Zumal es ja oft die Ärztevertreter selbst sind, die über die Überlastung der Praxisbetriebe klagen.

Niedergelassenen Ärzte zu spät eingebunden

Dennoch hat die Ärzteschaft im Grundsatz recht mit ihrer Kritik: Das Bundesgesundheitsministerium hat die niedergelassenen Ärzte zu spät in das Impfkonzept eingebunden, viele Fragen – zum Beispiel zur technischen Einbindung - hätten bereits im vergangenen Jahr geklärt werden können.

Und auch das stimmt: Nicht alle Dokumentationspflichten, denen die Impfzentren unterliegen, sind für Hausärzte sinnvoll. Der Impfgipfel-Beschluss verspricht hier Erleichterungen. Mit der Flexibilität beim Impfen selbst jedoch tut man sich offensichtlich schwer: Die Hausärzte sollen sich an die Vorgaben der Ständigen Impfkommission, also die Priorisierungsreihenfolge, halten. Zugleich können diese Vorgaben flexibel umgesetzt werden.

Sorgen über Gefälligkeitsimpfungen

Obwohl Merkel am Freitag ihr tiefes Vertrauen in die Hausärzte betonte, lässt der Beschluss Raum für Interpretationen – zum Beispiel, dass sich die Politik weiter Sorgen macht, dass es zu Gefälligkeitsimpfungen kommen könnte. Ähnliche Befürchtungen kamen bereits aus der Ständigen Impfkommission.

Hier kann die Nähe von Hausarzt zum Patienten tatsächlich ein Problem werden. Andererseits tut dem Impfgeschehen gerade bei Restbeständen ein gehöriger Schuss Pragmatismus gut. Die Impfpriorisierungen zu Empfehlungen herabzustufen, wie es aus der Ländergruppe teilweise gefordert wurde, wäre zu viel des Guten gewesen. Die Mischung aus Gründlichkeit und Flexibilität: Gerade hier kann sie gut funktionieren.

Hausärzte und Impfzentren: Das muss eigentlich kein Gegensatz sein. Die niedergelassenen Ärzte kennen ihre Patienten, von denen einige womöglich sonst durchs Raster fallen. Die Impfzentren wiederum sind logistisch und räumlich für Massenimpfungen rund um die Uhr aufgestellt. Beides kann zum Tragen kommen. Wenn denn mal genügend Impfstoff da ist.

Johannes Kuhn (Deutschlandradio / Christian Kruppa)Johannes Kuhn, Jahrgang 1979, hat Anglistik und Germanistik in Würzburg und Jyväskylä studiert. Nach der Volontärsausbildung an der Berliner Journalisten-Schule (BJS) arbeitete er zunächst als Redakteur bei ZEIT Online in Hamburg und Berlin. Danach gut zehn Jahre für die "Süddeutsche Zeitung" (Online und Print) tätig, unter anderem zwischen 2014 und 2019 als freier Korrespondent im Westen der USA. Seit Sommer 2019 freier Korrespondent im Hauptstadtstudio des Deutschlandradios. Schwerpunktthemen: Digitalpolitik und gesellschaftliche Digitalisierung sowie die Partei Die Linke.