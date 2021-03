Die Einbeziehung der Hausärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus wird voraussichtlich erst Ende April richtig Fahrt aufnehmen können. Wie Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten in einer Schaltkonferenz beschlossen, soll die Einbeziehung zwar nach Ostern beginnen. Zunächst stünden aber nur etwa 20 Dosen pro Praxis in der Woche zur Verfügung, teilte Merkel mit.

Am Anfang seien rund eine Million Impfdosen für die Praxen vorgesehen, für die letzte Aprilwoche strebe man dann mehr als 3,1 Millionen an. Die Lieferungen würden ab dem 6. April schrittweise beginnen. Die Impfzentren blieben geöffnet.



Der Vorsitzende des Hausärzteverbands Weigeldt kritisierte im ARD-Fernsehen, es sei unerklärlich, warum die Hausärzte erst im April einsteigen sollten. Man könnte jetzt sofort loslegen. Es bleibe auch unklar, warum zunächst die Impfzentren beliefert würden und die Hausärzte erst danach. Man müsse die Menschen fragen, wo sie lieber geimpfte werden wollten. Dann würde man als Antwort bekommen: beim Hausarzt. Die Praxen dürften nicht zur Resterampe werden, wenn bei den Impfzentren etwas übrig sei, bekräftigte Weigeldt gegenüber der "Bild"-Zeitung.



Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, äußerte sich ebenfalls skeptisch: "An der grundlegenden Situation ändert der Beschluss nichts. Wir impfen weiter in Slow Motion", sagte Gassen dem „Business Insider“.

Zusätzliche Impfdosen für Grenzgebiete

Bund und Länder beschlossen weiter, zu Beginn der Impfungen durch Hausärzte sollten die besonders gefährdeten Personen entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission geimpft werden. Die Kanzlerin bleibt nach eigenen Worten bei ihrer Prognose, dass allen Bürgern bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden kann.



Zum Schutz vor mutieren Coronaviren aus Nachbarstaaten bekommen einige Bundesländer zusätzliche Impfdosen aus neu zugesagten Kontingenten der Firmen Biontech und Pfizer. Dies betrifft das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich. Ebenfalls betroffen sind die an Tschechien angrenzenden Länder Bayern und Sachsen sowie das grenznahe Thüringen.

Im April ist der Impfstoff noch knapp

In dem Impfbeschluss heißt es ganz grundsätzlich, es sei erforderlich, dass nicht nur die bereits arbeitenden Impfzentren ihre Kapazität steigerten. Vielmehr müssten auch auch niedergelassene Ärzte sowie Betriebsärzte sich mit hohem Einsatz beteiligen.



Das Problem besteht dem Beschluss zufolge darin, dass die Impfstoffmengen im April noch knapp sind. Die einzelnen Anlieferungsstandorte der Länder sollen im April jede Woche insgesamt 2,25 Millionen Impfdosen erhalten. Diese werden – wie gehabt – gemäß dem Bevölkerungsanteil aufgeteilt.

Impfverordnung kann flexibel angewendet werden

Nun kommen die Hausärzte ins Spiel: Alles, was die wöchentlichen Lieferungen an die Länder übersteigt, wird ab der 14. Kalenderwoche – genauer gesagt direkt nach Ostern – an die Praxen geliefert, Zitat: „und dort routinemäßig verimpft“.



Wichtiger Punkt: Die Priorisierung gemäß der bundesweiten Impfverordnung gilt auch für die Hausärzte „als Grundlage, die flexibel anzuwenden ist“. Geimpft werden sollen zunächst etwa immobile Patienten, die zu Hause bleiben müssen sowie Personen mit Vorerkrankungen. Die Ärzte sollen dafür ihre „besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten“ gezielt einladen.

"Notbremse unumgänglich"

Die Menge von 20 Impfdosen pro Praxis heißt ganz konkret: Es wird wohl zu Anfang nur eine Impfsprechstunde pro Woche geben. Und: Einzelne Länder dürfen ausscheren ("Opt-out"). Das bedeutet, dass sie keine gesonderten Dosen für die Arztpraxen erhalten.



Die Bundeskanzlerin kündigte über das Thema Impfungen hinaus an, dass es bei den Beratungen von Bund und Ländern am kommenden Montag darum gehen werde, die Lockerungen der vergangenen Tage wieder zurückzunehmen. Zitat: „Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen“, sagte sie. Dies gehe aber wegen der steigenden Infektionszahlen nicht.



Den gesamten Bund-Länder-Beschluss können Sie hier nachlesen.

