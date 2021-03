Die Hausärzte in Deutschland sollen nach Ostern erste Impfdosen erhalten, um die Immunisierungskampagne zu beschleunigen. Dies geht aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung der derzeitigen Bund-Länder-Beratungen hervor.

Demnach sollen die Ärztinnen und Ärzte in der Woche ab dem 5. April zunächst etwas mehr als eine Million Impfdosen erhalten. Diese Menge soll dann schrittweise vergrößert werden auf mehr als drei Millionen in der letzten Aprilwoche. Voraussetzung sei, dass der Hersteller Biontech seine Lieferzusagen einhalte.



In dem Entwurf heißt es zudem, wegen der anfangs noch sehr geringen Liefermengen rechne man allerdings vorerst nur mit etwa einer Impfsprechstunde pro Woche. Daher sollten die Ärztinnen und Ärzte zunächst ihre besonders gefährdeten Patienten einladen.



Ausdrücklich vermerkt der Entwurf auch das bereits bekannte Ziel: "Bund und Länder halten an dem Ziel fest, im Sommer allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot machen zu können."

Impfdosen verstärkt in Grenzregionen verteilen

Laut dem Entwurf sollen in bestimmten deutschen Grenzregionen verstärkt Impfdosen verteilt werden. Hintergrund ist die starke Verbreitung der britischen oder südafrikanischen Virus-Varianten in Tschechien, der französischen Region Moselle und Tirol.



Die genaue Verteilung zwischen den Grenzregionen soll noch geklärt werden. Der weit überwiegende Teil dürfte aber in Sachsen und Bayern an der Grenze zu Tschechien eingesetzt werden. In dem EU-Land sei mittlerweile eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 700 erreicht, heißt es.

