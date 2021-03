Bund und Länder wollen die Hausärzte mit zusätzlichen Corona-Impfdosen versorgen, um sie schneller in die Impfstrategie einzubinden.

Beim heutigen Spitzengespräch von Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten soll beschlossen werden, dass vom 5. April an zusätzliche 270.000 Impfdosen an die Ärzte verteilt werden. Dies geht aus dem Entwurf für die Abschlusserklärung des Treffens hervor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Demnach sollen die Hausärzte in der ersten Woche 1,18 Millionen Dosen erhalten. Wegen der anfangs noch sehr geringen Liefermengen rechne man allerdings vorerst nur mit etwa einer Impfsprechstunde pro Woche. Daher sollten die Ärztinnen und Ärzte zunächst ihre besonders gefährdeten Patienten einladen, heißt es.



Laut dem Entwurf soll zudem ein beträchtlicher Anteil einer zusätzlichen Biontech-Lieferung von 580.000 Dosen in bestimmten deutschen Grenzregionen verteilt werden. Hintergrund ist die starke Verbreitung der britischen oder südafrikanischen Virus-Varianten in Tschechien, der französischen Region Moselle und Tirol.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.