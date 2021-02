Bundesgesundheitsminister Spahn sieht keine rasche Entspannung bei der Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen.

Der CDU-Politilker sagte am Abend im ARD-Fernsehen, beim Impfstoff-Gipfel sei allen Beteiligten klar geworden, dass es in diesem Quartal bis in den April hinein noch harte Wochen der Knappheit geben werde. Doch ließen sich die Lieferungen nicht beschleunigen - auch nicht mit Geld. Erst im zweiten Quartal werde es nennenswert mehr Impfstoff geben.



Der Vorstandsvorsitzende des Mainzer Herstellers Biontech, Sahin, wies Kritik an seinem Unternehmen wegen der Verzögerungen bei den Lieferungen zurück. Die nötigen Prozesse zum Hochfahren der Produktion nähmen Zeit in Anspruch. Man sei aber fast im Plan, sagte Sahin ebenfalls im ARD-Fernsehen.



Bundeskanzlerin Merkel hatte bei den gestrigen Beratungen zwischen Bund, Ländern, EU und Pharmaindustrie auf mehr Planbarkeit bei den Immunisierungen gegen das Coronavirus gedrungen. Zudem bekräftigte die Regierungschefin das Vorhaben, bis zum Ende des Sommers jedem Bürger ein Impfangebot machen zu können. Mehrere Ministerpräsidenten hatten sich nach dem Treffen positiv über die Ergebnisse geäußert.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.