Nach dem Impfgipfel hat Bundeskanzlerin Merkel die Zusage bekräftigt, allen Bundesbürgern bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Die Bundesregierung habe in den Beratungen mit den Ländern, der Europäischen Union und Vertretern der Pharmaindustrie auf eine Planbarkeit der Impfkampagne gedrungen, sagte Merkel in einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Unternehmen hätten bekräftigt, die dafür notwenigen Mengen der Impfstoffe liefern zu können. Zudem erklärte die CDU-Politikerin, man wolle an dem von der Europäischen Arzneimittelbehörde empfohlenen Abstand zwischen den für eine Immunisierung notwendigen beiden Impfungen festzuhalten. In der Videokonferenz unterstich EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides, man habe die bestmöglichen Verträge mit den Herstellern geschlossen. Bis jetzt seien 18,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und mehr als 12 Millionen davon verabreicht worden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.