Nach dem Impfgipfel hat Bundeskanzlerin Merkel die Zusage bekräftigt, allen Bundesbürgern bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot machen zu können. Die Bundesregierung habe in den Beratungen mit den Ländern, der Europäischen Union und Vertretern der Pharmaindustrie auf eine Planbarkeit der Impfkampagne gedrungen, sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin.

Die Unternehmen hätten bekräftigt, die dafür notwenigen Mengen der Impfstoffe liefern zu können. Wenn es immer mehr Impfstoff gebe, könnten die Immunisierungen auch in den Hausarztpraxen stattfinden, betonte Merkel. Zudem erklärte die CDU-Politikerin, man wolle an dem von der Europäischen Arzneimittelbehörde empfohlenen Abstand zwischen den für eine Immunisierung notwendigen beiden Impfungen festhalten. In der Videokonferenz unterstich EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides, man habe die bestmöglichen Verträge mit den Herstellern geschlossen. Bis jetzt seien 18,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und mehr als 12 Millionen davon verabreicht worden.

Unterschiedliche Reaktionen aus den Ländern

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bügermeister Müller, unterstrich, dass es aufgrund der aktuell zur Verfügung stehenden Impfdosen im ersten Quartal knapp bleiben werde. Erst ab April werde sich die Lage entspannen. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte, die kommenden Wochen würden für die Geduld der Menschen noch mal eine echte Herausforderung. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig sprach von einem durchwachsenen Ergebnis. Derzeit habe man nur bis zum 20. Februar Planungssicherheit. Das reiche nicht aus, um den Menschen längerfristige Angebote zu machen, betonte die SPD-Politikerin.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte im Anschluss der Videokonferenz, die Zusammenkunft sei für eine weitere verlässliche Planung wichtig gewesen. Zum ersten Mal sei mit allen Akteuren darüber diskutiert worden, wie man der Bevölkerung mehr Vakzin als bislang zur Verfügung stellen könne, erklärte die SPD-Politikerin. Ähnlich äußerte sich ihr Parteikollege, Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Er wies aber darauf hin, dass es in den kommenden Wochen und Monaten bei einer Verwaltung des Mangels bleiben werde. Der saarländische Ministerpräsident Hans betonte, dass die Lösung der Probleme nur mit einem Miteinander aus Wirtschaft und Politik gelingen werde. Dagegen bezeichnete FDP-Chef Lindner den Impfgipfel als enttäuschend. Es sei kein Weg aufgezeigt worden, wie man den Rückstand gegenüber anderen Ländern aufholen könne.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.