Der Impfstoff von Astrazeneca soll nach dem Willen von Bund und Ländern nur noch bei Menschen ab 60 Jahren ohne Einschränkung eingesetzt werden. Das teilte Bundeskanzlerin Merkel nach kurzfristig anberaumten Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder mit.

Sie betonte, man könne die Erkenntnisse der Ständigen Impfkommission nicht ignorieren. Merkel räumte ein, dass der Beschluss Verunsicherung mit sich bringe.



Auf Grundlage einer Empfehlung der Stiko hatten zuvor die Gesundheitsminister von Bund und Ländern entschieden, dass Personen unter 60 Jahren das Vakzin von Astrazeneca nur noch unter bestimmten Voraussetzungen und nach sorgfältiger ärzlicher Beratung erhalten sollen. Dabei geht es um Hochrisikopatienten, bei denen die Gefahr eines schweren Covid-19-Verlaufs besonders hoch ist. Der Beschluss hat auch zur Folge, dass Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren nun früher geimpft werden können als ursprünglich geplant.



Hintergrund der Entscheidung sind seltene Fälle von Thrombosen in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung. Betroffen davon waren vor allem jüngere Frauen.



Bundesgesundheitsminister Spahn versicherte, trotz der neuerlichen Einschränkungen könne die Zusage eines Impfangebots an alle Erwachsenen bis Ende des Sommers voraussichtlich aufrechterhalten werden.

