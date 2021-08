Angesichts des verlangsamten Impftempos plädiert Linksfraktionschef Bartsch für die Zahlung einer Prämie.

Er sagte der Funke Mediengruppe, alle Bürgerinnen und Bürger könnten beispielsweise einen sogenannten "Innenstadtgutschein" über 50 Euro erhalten. Dieser könnte dann etwa in der Gastronomie oder dem Einzelhandel eingelöst werden - ausdrücklich aber nicht bei Online-Anbietern, betonte Bartsch. Dies bedeutete seiner Ansicht nach ein Konjunkturpaket über drei bis vier Milliarden Euro für die Innenstädte, die stark unter der Pandemie gelitten hätten. CSU-Landesgruppenchef Dobrindt schlug unkomplizierte Angebote für Rückreisende an Flughäfen und Bahnhöfen vor, wo entsprechende Stationen eingerichtet werden könnten.



Auch könne er sich mobile Impfteams in Einkaufszentren, Diskotheken und auch vor Moscheen vorstellen, meinte Dobrindt.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.