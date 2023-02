Polio-Impfung eines Mädchens in Lahore, Pakistan (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / K.M. Chaudary)

Zuvor habe es eine Übertragung aus dem benachbarten Afghanistan gegeben, teilte das Gesundheitsministerium in Islamabad mit. Die Kampagne soll mehr als sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren in verschiedenen Provinzen Pakistans erreichen, darunter Kinder in afghanischen Flüchtlingslagern.

Afghanistan und Pakistan gehören zu den wenigen Ländern, in denen es noch zu neuen Ansteckungen mit dem Erreger kommt. Immer wieder werden Impfkampagnen in beiden Ländern durch gewaltsame Zwischenfälle von Extremisten gestört.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.