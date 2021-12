Coronapandemie Impfkampagnen für Kinder beginnen in dieser Woche

In mehreren Bundesländern beginnen in dieser Woche die Impfkampagnen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren. Schon heute soll es in Nordrhein-Westfalen erste solche Impfungen geben. Dort erwarten Kinderarztpraxen Lieferungen des speziell für diese Gruppe der Minderjährigen dosierten Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer.

13.12.2021