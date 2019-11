Die Obfrau im Gesundheitsausschuss des Bundestags, Dittmar, hat die geplante Masern-Impfpflicht verteidigt.

Die SPD-Politikerin sagte im Deutschlandfunk, das Vorhaben sei dazu geeignet, die Impfquote in Deutschland deutlich zu verbessern. Vielfach würden Eltern einfach den Impftermin vergessen. Wenn aber die Gefahr bestünde, dann sein Kind nicht mehr in eine Betreuungseinrichtung bringen zu können, sei man sensibilisierter. Nach Ansicht Dittmars führt kein Weg am Zwang vorbei. Masern seien nicht therapierbar und eine Qual für Kinder und Erwachsene. Im Bundestag steht heute die Abstimmung über das Gesetz an. Die AfD kritisierte das Vorhaben als grundgesetzwidrig. Für die Grünen und die FDP geht das geplante Gesetz nicht weit genug.



Die Neuregelung sieht vor, dass Eltern vor der Aufnahme ihrer Kinder in Kitas oder Schulen einen Impfnachweis erbringen müssen. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 2.500 Euro. Die Impfpflicht ab März 2020 soll auch für das Personal in Kitas, Schulen und für Beschäftigte in medizischen Einrichtungen gelten.