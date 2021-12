Gegner der Corona-Impfpflicht besetzen das Parlament von Guadeloupe. (AFP)

Dutzende Demonstranten waren während einer Sitzung in den Plenarsaal des Regionalrats in dem französischen Überseegebiet eingedrungen. Die Behörden sprachen von einem Akt "beispielloser Gewalt". Inzwischen haben die Eindringlinge das Gebäude wegen des Weihnachtsfests freiwillig wieder verlassen. Die Besetzung dauerte mehr als einen Tag. Für kommende Woche wurden neue Aktionen angekündigt.

Die Demonstranten - ein Zusammenschluss von Organisationen, darunter Gewerkschaften und Bürgerinitiativen - forderten, dass die Regierung noch einmal über die Impfpflicht für Pflegepersonal und Feuerwehrleute verhandelt. Die Regierung hatte gestern Morgen jedoch erneut ausgeschlossen, über eine Aussetzung der Impfpflicht und der damit verbundenen Sanktionen wie Suspendierungen zu verhandeln. Seit November kommt es in Guadeloupe zu gewaltsamen Demonstrationen und Plünderungen. Die Regierung in Paris hat zusätzliche Sicherheitskräfte entsandt, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.